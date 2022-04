Le Manchester Evening News affirme que Marcus Rashford cherchera à clarifier son rôle à Manchester United lorsque Erik ten Hag prendra la direction du club. Rashford, 24 ans, a réfléchi à son avenir à United après une saison difficile au cours de laquelle il a marqué cinq buts et débuté 12 matchs de Premier League sur une possibilité de 26, mais des sources disent qu'il est maintenant impatient de discuter avec Ten Hag.

Rashford veut clarifier son futur

Rashford a été omis de la sélection anglaise par le sélectionneur Gareth Southgate pour la première fois le mois dernier. Il y a deux autres rassemblements de l'équipe d'Angleterre pour les matchs de la Ligue des Nations en juin et en septembre avant le début de la Coupe du Monde le 21 novembre. Barcelone et le Paris Saint-Germain sont intéressés par Rashford et Liverpool a même exprimé son admiration pour l'attaquant, qui approche de la dernière année de son contrat avec United. United a l'option d'une prolongation d'un an pour lier Rashford au club jusqu'en 2024. Selon certaines sources, Rashford accepte pour le moment de ne pas faire partie intégrante des plans du manager intérimaire Ralf Rangnick, alors que United se prépare pour ses quatre derniers matches de la saison.