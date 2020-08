Man Utd : Quand Lindelöf joue les justiciers

La charnière centrale de Manchester United, Harry Maguire - Victor Lindelöf continue de faire parler d'elle. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la paire est plutôt complémentaire. Jeudi, le grand défenseur anglais a été arrêté à Mykonos à la suite d'une bagarre avec des touristes puis des policiers et a été emprisonné deux jours en Grèce. En attente de la fixation de son audience, Harry Maguire a été libéré mais devra répondre des chefs d'accusation suivants : agression, rébellion, insultes verbales, menaces ainsi que tentative de corruption. Manchester United a reconnu être au courant d'une affaire impliquant Maguire mais s'est refusé à tout commentaire. Lundi matin, un nouveau joueur des Red Devils a été impliqué dans une affaire mais cette fois, du bon côté de la justice. Victor Lindelöf, qui est actuellement en vacances dans son pays natal, la Suède, est intervenu pour récupérer le sac à main volé d'une femme âgé a-t-on appris auprès du rapport de police. Alors qu'il se trouvait sur les lieux de l'incident, l'ancien joueur de Benfica s'est mis à la poursuite du voleur puis est parvenu à le maîtriser jusqu'à l'arrivée des policiers. Tout ça, sans violence... La police de Vasteras a remercié le justicier pour son « intervention rapide et judicieuse ».