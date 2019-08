Man Utd: Pour Solskjaer, avec la VAR, c’est "plus juste"

Alors que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) va désormais être utilisée dans le championnat anglais, qui débute, comme la Ligue 1, vendredi soir, Ole Gunnar Solskjaer voit d’un bon œil l’arrivée de cet outil qui fait beaucoup parler.

"Je suis pour, quand les décisions sont prises correctement. Donc quand tu es hors-jeu, que ce soit de deux mètres ou de deux centimètres, tu es hors-jeu et c’est énorme. Donc tant que c’est fait rapidement, je pense que c’est une bonne chose, et ça va rendre le championnat plus juste", a déclaré l’entraîneur norvégien de Manchester United en conférence de presse.