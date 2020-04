Opéré à la cheville en début d'année, il semble aujourd'hui rétabli et s'entraîne dur à la maison. Le milieu de terrain défie même Zlatan Ibrahimovic à distance avec des gestes techniques. Pogba a profité du confinement pour établir la chronologie de sa blessure et évoquer son état d'esprit actuel. "Je ne sais pas si les gens savent vraiment ce qui s'est passé. J'ai eu une blessure au pied lors du match contre Southampton (1-1 en Premier League, le 31 août). C'était au début de la saison et j'ai continué à m'entraîner et essayé de jouer. Après m'être arrêté, j'ai découvert que j'avais une fracture. J'ai eu un plâtre. L'os est devenu plus gros, donc quand je suis revenu pour disputer les matchs contre Watford et Newcastle (22 et 26 décembre, ndlr), je ressentais encore quelque chose. J'ai donc dû subir une opération", a expliqué le Français.

Pogba a faim

Le champion du monde 2018 affirme qu'il a hâte de montrer son envie sur le pré : "Je m'entraîne et je touche le ballon. Je ne ressens rien et j'espère être bientôt de retour. Il y a eu de la frustration, mais maintenant que j'y suis presque, je pense juste à l'idée de revenir et à m'entraîner avec l'équipe. Je n'avais jamais eu quelque chose comme ça dans ma carrière. Ça me donne encore plus faim et ça me montre aussi combien j'aime le football." Reste à savoir si Pogba continuera à dévorer les terrains de Premier League ou ira découvrir la Liga cet été, lui qui est toujours la priorité du Real Madrid.