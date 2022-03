Dans le football de haut niveau, certaines choses ne sont pas bonnes à être rendues publiques. Tout comme les joueurs homosexuels préfèrent parfois ne rien en dire pour éviter d'être stigmatisés, ceux qui sont victimes de dépression choisissent souvent de cacher leur mal-être. Lui-même touché par une dépression du côté de Manchester United, Paul Pogba a tenu à apporter son témoignage sur un sujet encore tabou.



Dans les colonnes du Figaro, l'international tricolore explique d'abord pourquoi les sportifs de haut niveau évitent de s'épancher sur ce problème lorsqu'ils en sont eux-mêmes victimes : "On est jugé tous les trois jours et on doit être bon tout le temps alors qu'on a des soucis comme tout le monde, que ce soit avec nos partenaires, notre coach, dans la vie de tous les jours. Forcément, tu vas le ressentir dans ton corps, dans ta tête, et tu peux avoir un mois, même une année, où tu n'es pas bien. Mais il ne faut pas le dire. En tout cas publiquement."

"Pas des super-héros"

Et Paul Pogba de parler de son exemple propre. "À titre personnel, cela a commencé quand j'étais avec José Mourinho à Manchester (en 2016-2017)." Afin de s'en sortir, La Pioche s'est tournée vers ses proches. "Je me recentre sur ma famille, mes amis." Et il n'a pas hésité à discuter avec un certain Patrice Evra, ancien de l'équipe de France et de United. "Quand je n'y arrive pas tout seul, je parle beaucoup avec 'Tonton Pat', des anciens joueurs qui ont connu cela, car ils vont comprendre de suite." Et Pogba de conclure : "On n'est pas des super-héros, mais seulement des êtres humains."