Man Utd: Pogba et Martial titulaires contre Chelsea

Sans surprise, Paul Pogba est titulaire avec Manchester United pour le choc de Premier League contre Chelsea, ce dimanche (17h). Scott McTominay et Andreas Pereira complètent l’entrejeu, aux dépens d’un Nemanja Matic sur le banc.

Jesse Lingard est préféré à Juan Mata pour le poste de numéro 10 derrière Anthony Martial et Marcus Rashford, associés dans un 3-5-2 lors du dernier match de préparation. Harry Maguire est bien aligné d’entrée par Ole Gunnar Solskjaer.

