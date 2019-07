Man Utd: Pogba convoqué pour la tournée estivale

Alors qu’il souhaite quitter le club et l’a clairement fait savoir, Paul Pogba a été convoqué par Ole Gunnar Solskjaer pour disputer la tournée de pré-saison de Manchester United, qui se déplacera en Australie et en Asie.

Le milieu de terrain figure dans le groupe au même titre que Romelu Lukaku, qui pourrait lui aussi changer d’air lors de ce mercato estival. A noter également la présence de l’autre Français des Red Devils, Anthony Martial.

Les Mancuniens disputeront cinq matches amicaux contre Perth Glory (13 juillet), Leeds United (17 juillet), l’Inter Milan (20 juillet), Tottenham (25 juillet) et Kristiansund (30 juillet).

