Man Utd: Pogba blessé

En souffrance lors de l'entraînement de vendredi, Paul Pogba a déclaré forfait pour la rencontre de préparation de Manchester United contre l’AC Milan, samedi à Cardiff.

"A la fin de la séance, Paul a eu des douleurs au dos, le même souci qu’il a eu la semaine dernière, lorsqu’il a raté une séance en Norvège. J’espère qu’il sera disponible rapidement la semaine prochaine", a lancé Ole Gunnar Solskjaer, en conférence de presse, alors que les Red Devils défieront Chelsea lors de la première journée du championnat.

Le transfert de "La Pioche" vers le Real Madrid est remis en cause un peu plus chaque jour, d’autant que les Merengues souhaiteraient désormais recruter Donny van de Beek, le milieu de l’Ajax. MU, de son côté, ne pourra plus recruter à partir de jeudi prochain...