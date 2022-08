L'image de Cristiano Ronaldo est sérieusement en train d'être écornée. Le quintuple Ballon d'Or en est le principal responsable, lui qui a fait comprendre à son club qu'il souhaitait le quitter un an seulement après être revenu. A trente-sept ans, CR7 estime qu'il n'a pas de temps à perdre et qu'il doit trouver une autre équipe pour pouvoir disputer la Ligue des champions. De quoi décevoir au plus haut point plusieurs icônes du club mancunien.



Gary Neville et Wayne Rooney en tête, les anciennes gloires des Red Devils ont dit leur souhait de voir Manchester United se séparer d'un Cristiano Ronaldo dont l'attitude récente n'en finit plus de décevoir les supporters. "Je suis un peu déçu de lui", a ainsi déclaré Neville vendredi au micro de Sky Sport. L'ancien latéral droit anglais regrette surtout que Ronaldo ne dise pas les choses clairement. "Ne pourrait-il pas venir nous parler au lieu de demander à d'autres de le faire ?"

Un autre projet sans CR7

Pas meilleur son de cloche du côté de Wayne Rooney. Dans des propos accordés au Times, l'entraîneur de DC United a enjoint Manchester United à se séparer de sa star. "Je pense que United devrait laisser partir Cristiano Ronaldo." Pour Rooney, MU "n'est pas prêt à se battre pour le titre" et doit se concentrer sur un autre objectif qui est de "construire une équipe qui peut gagner le championnat dans les trois à quatre prochaines saisons". Selon lui, un tel projet exclut d'office Ronaldo.