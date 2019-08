Man Utd: Mata titulaire à Southampton

En l'absence de Luke Shaw et Anthony Martial, Ole Gunnar Solskjaer a choisi de titulariser Ashley Young et Juan Mata pour le déplacement de Manchester United à Southampton, en ouverture de la 4e journée de Premier League.

Paul Pogba est également titulaire dans l'entrejeu, alors que Jesse Lingard débutera sur le banc.

Du côté des Saints, l'ancien Lillois Sofiane Boufal est dans le onze de départ, contrairement au jeune latéral droit français Yan Valéry.

Man Utd: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young - McTominay, Pogba - Mata, Andreas, James - Rashford

