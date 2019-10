Man Utd-Mata: "Martial aura une énorme carrière"

Actuellement blessé et bloqué à 3 apparitions en Premier League pour 2 buts cette saison, Anthony Martial a reçu le soutien de l'un de ses coéquipiers cette semaine. Juan Mata a dit tout le bien qu'il pensait de l'attaquant français malgré les critiques fréquentes sur son rendement, lors d'un entretien accordé à Sky Sports. "Je pense qu'il aura une énorme carrière. Anthony est un joueur incroyablement talentueux. On le voit depuis son premier match ici, contre Liverpool. Et on le voit à chaque séance d'entraînement, avec la manière dont il traite le ballon, dont il défie les adversaires et est capable de remporter un match à lui seul. J'adore jouer avec des coéquipiers qui ont autant de talent", a expliqué l'Espagnol.