Man Utd: Mata en soutien de Rashford à Newcastle

Privé d’Anthony Martial, Paul Pogba ou Jesse Lingard, Manchester United sera emmené pas par Marcus Rashford, Daniel James et Juan Mata pour le déplacement sur le terrain de Newcastle, dimanche en Premier League. Le meneur de jeu espagnol était resté sur le banc lundi dernier contre Arsenal (1-1). Axel Tuanzebe est titularisé en défense centrale aux côtés d’Harry Maguire en l’absence de Victor Lindelöf.

