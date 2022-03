L'ancien joueur de Valence Juan Mata n'a joué que 171 minutes cette saison et est ouvert à l'idée de retourner en Liga. Plusieurs clubs espagnols seraient intéressés par lui. Mata, 33 ans, pense qu'il a encore beaucoup à donner et souhaite revenir en Espagne après onze ans en Premier League. Le vétéran ibérique souhaiterait ainsi suivre les traces de David Silva, qui a rejoint la Real Sociedad à l'été 2020 après une décennie à Manchester City.

Mata rêve d'un retour au pays

Juan Mata a passé du temps dans sa jeunesse au Real Oviedo et au Real Madrid avant de se faire connaître en tant que professionnel à Mestalla avec Valence. Il a rejoint Chelsea en 2011 avant de passer à Manchester United trois ans plus tard. Depuis, il joue son football à Old Trafford. mais la nostalgie du pays semble donc l'appeler. Et il devrait bientôt y céder.