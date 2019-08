Man Utd: Martial toujours en pointe

Ce samedi, à partir de 16 heures, Manchester United reçoit la visite de Crystal Palace à Old Trafford, dans le cadre de la 3e journée de Premier League. A cette occasion, les Red Devils espèrent renouer avec la victoire après un nul (1-1) concédé à Wolverhampton lors de la précédente levée. Et pour cette opposition, Paul Pogba et Anthony Martial sont titularisés, l'ancien Monégasque étant de nouveau aligné en pointe, soutenu par Jesse Lingard, Daniel James et Marcus Rashford.

Dans les rangs londoniens, Mamadou Sakho, blessé, manque toujours à l'appel, et c'est une vieille connaissance de la Ligue 1, l'ancien Marseillais Jordan Ayew, qui évoluera dans l'axe de l'attaque. La compo de Man Utd: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw - Pogba, McTominay - James, Lingard, Rashford - Martial.