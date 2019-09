Man Utd: Martial toujours blessé, Pogba incertain pour Arsenal

Ole Gunnar Solskjaer a fait le point sur l'état de son groupe, ce vendredi, alors que Manchester United affronte Arsenal lundi soir à Old Trafford.

Paul Pogba, même s'il a rejoué mercredi soir en League Cup, est incertain pour cette rencontre en raison de douleurs à la cheville, alors qu'Anthony Martial est d'ores-et-déjà forfait.

L'attaquant français a peu de chances de reprendre la compétition avant la prochaine trêve internationale, contrairement à Marcus Rashford. Phil Jones sera également absent plusieurs semaines.

Ole has provided an injury update on five Reds, including positive news on this man #MUFC #MUNARS