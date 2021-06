Man Utd : Martial sur le départ avec Van de Beek ?

2 - Anthony Martial est devenu le 2e joueur français 🇫🇷 à inscrire un but contre son camp face à une équipe française en Ligue des Champions, après Jérémy Mathieu avec Barcelone le 15 avril 2015 contre … Paris, à chaque fois au Parc des Princes. Bleu.#PSGMUN pic.twitter.com/zkuVHmQTjP

On savait déjà, avec le début d'une rumeur envoyantvers le Paris Saint-Germain, que le milieu de terrain néerlandais était sur le départ de Manchester United. Forfait pour l'Euro, alors qu'il n'était pas titulaire en sélection après avoir passé une saison quasiment blanche chez les Red Devils, l'ancien petit prodige de l'Ajax est dans l'impasse. Selon ESPN, il aimerait tout de même rester afin de gagner sa place. A 24 ans, il n'a connu que, les deux au mois de mai. C'est peut-être cette fin de saison un peu plus encourageante qui a remotivé Van de Beek, toutefois il n'a pas participé à la finale de Ligue Europa (perdue face à Villarreal après une épique séance de tirs au but).Et la volonté du club de le vendre ne trompe donc personne, surtout que l'éventuelle somme d'argent qui en découlerait serait déjà anticipée pour financer le plan de recrutement de l'été. Il n'est pas seul dans ce cas : Anthony Martial est aussi envisagé dans le wagon des partants, lui qui a plus joué mais pas tant que ça non plus... L'attaquant français serait plus enclin à un départ que Van de Beek, désirant gonfler réellement son temps de jeu ailleurs. Surtout queest annoncé toujours plus proche de MU, en provenance de Dortmund, et quedevrait revenir ragaillardi et avec un nouveau statut de son prêt couronné de succès à West Ham. Sans compter, qui a prolongé, ouqui demeure la star offensive locale.L'ancien Monégasque, qui n'a plus joué depuis le mois de mars à cause d'une blessure au genou, vient de boucler sa sixième saison de suite à Manchester, ce qui appuie sans doute une certaine usure.Il y a deux semaines, on apprenait que les Mancuniens avaient proposé leur joueur au Real Madrid (d'après l'Express). Ole Gunnar Solskjaer lui-même, après l'avoir défendu tant bien que mal et assez longuement, aurait abdiqué face à une attitude qu'il ne juge pas appropriée.