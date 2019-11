Man Utd: Martial les bluffe tous

Particulièrement à son avantage depuis son retour de blessure, Anthony Martial n’en finit plus d’impressionner ses coéquipiers.

Après Ashley Young, qui s’étonnait ce week-end que l’ancien Monégasque n’ait pas été appelé en équipe de France, c’est le milieu de terrain Daniel James qui s’est montré particulièrement élogieux avec l’attaquant mancunien, auteur de 3 buts en 7 matches de Premier League cette saison.

"Depuis son retour, nous avons ce point central. C’est un excellent joueur. Il peut servir d'appui ou aller en profondeur. C’est important pour moi et pour Marcus (Rashford) depuis qu’il est revenu dans l’équipe pour établir ce lien. Il a des buts et des passes décisives et il a été formidable pour nous", a ainsi confié le milieu de terrain mancunien.