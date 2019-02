Man Utd: Martial forfait pour Liverpool

Touché aux adducteurs il y a 12 jours contre le PSG (0-2), Anthony Martial n’est pas rétabli pour le choc entre Manchester United et Liverpool, ce dimanche (15h05) à Old Trafford, dans le cadre de la 27e journée de Premier League.

Ole Gunnar Solskjaer aligne ainsi le même trio offensif que lors de la victoire contre Chelsea (0-2), lundi en FA Cup. Juan Mata évolue en soutien de Marcus Rashford et Romelu Lukaku. Jesse Lingard et Alexis Sanchez débutent sur le banc de touche.

Nemanja Matic est forfait de dernière minute, ce qui permet à Scott McTominay d’accompagner Ander Herrera et Paul Pogba dans l’entrejeu.

#MUFC TEAM NEWS



