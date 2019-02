Man Utd: Martial dithyrambique envers Pogba

Dans le dur sous les ordres de José Mourinho, Paul Pogba renaît depuis la nomination sur le banc de touche de Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer. Interrogé par Sky Sports sur l’excellente forme actuelle du milieu de terrain français, Anthony Martial n’a pas tari d’éloges sur son compatriote.

"On connaît tous ses qualités, Paul, c’est Paul. Maintenant, il a cette liberté de jouer, je pense qu’on commence à voir jouer le vrai Paul Pogba. Espérons que ça continue. C’est un leader. Il parle plus dans le vestiaire que sur le terrain. C’est à la fois un leader technique et par la parole. J’espère qu’il va continuer à nous emmener vers de grandes choses", s’est ainsi enthousiasmé l'ancien Monégasque.