Man Utd: Martial absent contre Huddersfield

Resté sur le banc face à Chelsea (1-1) la semaine dernière, Anthony Martial n’est pas sur la feuille de match pour la rencontre de Manchester United à Huddersfield, ce dimanche (17h), pour le compte de la 37e journée de Premier League. Légèrement blessé dans la semaine, l’international français n’a finalement pas fait le court déplacement avec son équipe.

Romelu Lukaku et Jesse Lingard sont également forfaits, ce qui permet à Alexis Sanchez de retrouver le onze de départ.

