Ce n'est pas une surprise pour lui, mais l'ambiance pourrait ne pas être des plus sereines pour terminer la deuxième partie de saison qu'il va vivre à la tête de l'équipe de Manchester United. Bombardé entraîneur intérimaire jusqu'au terme de l'exercice actuel, Ralf Rangnick va devoir faire avec les rumeurs et autres bruits de couloir liés à celui qui prendra sa place l'été prochain. Un nom revient justement avec de plus en plus d'insistance.



Après Mauricio Pochettino ou encore Erik Ten Hag, c'est désormais Roberto Mancini qui est évoqué par la presse anglaise. Et selon The Telegraph, ce serait donc l'entraîneur champion d'Europe 2021 avec l'Italie qui tiendrait la corde. Mancini ne serait pas un inconnu pour les fans mancuniens puisque ce dernier a travaillé plusieurs années durant (2009-2013) sur le banc du rival honni, Manchester City.

Un ex de City pour entraîner United ?

Pas sûr que les supporters des Red Devils soient vraiment enchantés par la perspective de voir l'ancien stratège des Skyblues débarquer à Old Trafford. Que ce soit Roberto Mancini ou un autre, la succession d'Ole Gunnar Solskjaer en tant qu'entraîneur 'longue durée" de Manchester United reste ouverte.