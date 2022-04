Man Utd : Maguire menacé de mort

Régulièrement pris pour cible sur les réseaux sociaux par des supporters de Manchester United mécontents de ses performances médiocres, Harry Maguire a connu cette fois-ci une situation bien plus grave. Des menaces de mort, envoyées par courriel en milieu de semaine à son agent, visaient le défenseur central des Red Devils et sa famille.



« Tu as 72 heures pour quitter Man United ou trois bombes exploseront chez toi », pouvait-on lire en substance, rapportent les médias britanniques. La fouille de la police, avec chiens renifleurs, effectuée dans la résidence de l’international anglais n’a pas révélé d’éléments dangereux.

Ce monde est fou

« C'est un autre mauvais signe du monde fou dans lequel nous vivons. Je suis désolé pour Harry. Il sait que tout le monde est derrière lui », a réagi Ralf Rangnick, le manager de Man U. Harry Maguire, qui vit avec sa fiancée et leurs deux filles, a vu la sécurité de son habitation renforcée.



La menace a été reçue au lendemain de la défaite des Red Devils concédée à Liverpool (4-0, match en retard de la 30e journée de Premier League). Harry Maguire devrait toutefois être présent ce samedi sur la pelouse d'Arsenal (34e j.).