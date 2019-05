Man Utd: Les excuses d’Alexis Sanchez

Auteur d’une saison cataclysmique avec Manchester United, Alexis Sanchez aura été l’un des plus beaux symboles des difficultés des Red Devils tout au long de l’année.

Et si le Chilien, qui pourrait être poussé dehors lors du prochain mercato estival, n’était pas du dernier rendez-vous à Old Trafford, dimanche, face à Cardiff, soldé par une nouvelle défaite (0-2), il a pris la peine d’adresser ses excuses aux supporters mancuniens sur les réseaux sociaux pour sa saison ratée.

"Ce fut une saison très difficile… les fans sont ceux qui méritent des excuses car ils vous soutiennent toujours, peu importe ce qui se passe. Personnellement, je n’ai pas réalisé ma performance attendue à cause de blessures imprévisibles,a-t-il ainsi écrit.La presse et les gens spéculaient sur des choses qui n’étaient même pas vraies. J’ai toujours été un professionnel dans tous les aspects. Je m’excuse auprès des fans de ne pas avoir été en mesure d’atteindre nos objectifs. Nous sommes néanmoins Manchester United ! Les joueurs et le personnel se demandent si nous avons fait ce qu’il fallait et si nous avons donné le maximum pour ce maillot... Je suis certain qu’un jour Manchester United redeviendra le club qu’il était avec M. Alex Ferguson."