Man Utd: Le pont d’or proposé à De Gea

Les négociations traînent en longueur mais un accord serait imminent si l’on en croit les informations du Daily Record, qui assure ce samedi que David De Gea aurait toutes les cartes en main pour enfin prolonger son contrat à Manchester United.

Lié aux Red Devils jusqu’en juin 2020, le portier espagnol bénéficierait d’une proposition de prolongation de bail jusqu’en 2024, plus une année en option, pour un salaire annuel de 15 millions d’euros. Soit les mêmes émoluments qu’un certain Paul Pogba. Du jamais vu pour un gardien de but.

Vendredi, Ole Gunnar Solskjaer, le manager mancunien, se voulait confiant quant à l’issue des discussions. "Il ne m’a jamais rien dit d’autre que son désir de rester et son amour pour Manchester United. Je suis confiant sur notre capacité à le convaincre que son futur s’inscrit ici."