Cristiano Ronaldo était de retour au centre d'entraînement de Manchester United aujourd'hui, du côté de Carrington, après avoir passé deux jours au Portugal.



Le Portugais, au même titre que Raphael Varane, Edinson Cavani et Luke Shaw, avait été écarté le week-end dernier du derby contre City pour cause de blessure. C’est en tous les cas ce qu’avait alors révélé le manager de l'équipe, Ralf Rangnick. La sœur du joueur avait cependant démenti cette information, suscitant une grosse polémique Outre-Manche.

Ronaldo d’attaque contre Tottenham ?

Le Manchester Evening News a révélé que CR7 s’est envolé pour Lisbonne dimanche matin et est revenu en Angleterre tard lundi soir. Les photographes l’ont croisé alors qu’il était au volant de sa voiture à la sortie du complexe de Carrington. Le pare-soleil de la voiture de Ronaldo couvrait son visage alors qu'il passait devant eux. Il était ainsi impossible de déceler son humeur, alors que les médias spéculent sur un mécontentement de sa part après avoir été privé du choc face aux Citizens.



A noter que ce mardi, Ronaldo et ses partenaires sont restés chez eux. C’était jour de repos avant la reprise de l’entrainement le lendemain. Le prochain match d’United sera samedi face à Tottenham, un autre duel à grand enjeu pour les Red Devils.