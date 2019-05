Man Utd: Le nouveau maillot domicile dévoilé

Adidas, l'équipementier de Manchester United, a officiellement dévoilé ce jeudi la nouvelle tunique des Red Devils pour la saison 2019-2020, avec bien évidemment Paul Pogba en vedette.

La marque allemande a opté, dans l'ensemble, pour du classique avec ce rouge intense, mais a décidé de changer la couleur du logo par rapport au jeu de maillot 2018-2019, qui sera désormais noir.

