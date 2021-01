Man Utd : Le grand regret de Rashford

Étendard de l'académie de Manchester United, Marcus Rashford est l'un des jeunes joueurs les plus cotés de la planète. Prometteur sur le terrain, généreux en dehors, le jeune international anglais traverse une période faste. Et si tous les feux semblent au vert pour la suite de sa carrière, le talentueux Mancunien a néanmoins un regret par rapport à ses premières années : ne pas avoir connu l'immense Sir Alex Ferguson.

Rashford aurait aimé jouer sous Ferguson

"C'est probablement le seul regret que j'ai dans ma carrière, de ne jamais avoir eu la chance de jouer sous les ordres de Sir Alex. C'est quelque chose qui ne se produira probablement jamais, mais être au téléphone avec lui et avoir juste 10 ou 15 minutes de conversation avec lui était incroyable", a expliqué Marcus Rashford dans des propos repris par Maxifoot. Un regret facile à comprendre au vu de la manière dont "Fergie" a façonné de grands champions, tels que David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs ou encore Cristiano Ronaldo.