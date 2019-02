Man Utd: Le coup de pression de Solskjaer

C’est un Manchester United amoindri qui s’apprête à affronter Crystal Palace ce mercredi à l’occasion de la 28e journée.

Pas moins de dix joueurs sont en effet indisponibles, parmi lesquels Jesse Lingard, Marcus Rashford ou Juan Mata. Aussi Ole Gunnar Solskjaer compte-t-il sur ses attaquants Romelu Lukaku et Alexis Sanchez pour faire oublier ces absents. Le technicien norvégien n’a pas hésité à leur envoyer un message en conférence de presse.

"C'est une chance pour eux de démontrer leur potentiel. La réputation est une chose, le potentiel est élevé et j'en suis sûr parce qu'ils sont de bons amis. Ils jouent bien ensemble, donc cela peut être une chance pour eux deux de retrouver un peu de forme, et de me mettre le doute dans l'esprit pour quand tout le monde sera de nouveau rétabli", a-t-il ainsi expliqué, ajoutant qu’ils "devaient faire mieux".