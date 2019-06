Man Utd: Le conseil de Pires à Pogba

Tandis que Paul Pogba lorgne de plus en plus vers le Real Madrid, un ancien champion du monde tricolore s’est fendu d’un petit conseil à l’égard du Mancunien. Pour Robert Pires, un départ ne serait pas la meilleure idée pour "la Pioche".

"Je sais que Madrid et Zidane veulent Paul, et que ce doit être dur pour lui de résister, a-t-il indiqué au Mirror. Mais pour moi, la chose la plus importante est qu’il continue à Manchester. C’est l’un des plus grands clubs du monde et il a un travail à terminer là-bas. Si United a dépensé autant d’argent pour le faire revenir, c’est qu’il croit vraiment en lui et en sa capacité à être un vrai leader. Voilà pourquoi il doit rester et produire ce qu’ils savent qu’il peut produire."