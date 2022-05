L’icône batave Ruud Gullit pense que Cristiano Ronaldo sera le seul à décider si son avenir sera à Manchester United ou pas. L'ancien manager Chelsea pense que même le nouveau manager Erik ten Hag n'aura pas le pouvoir nécessaire pour statuer sur le cas du quintuple Ballon d’Or.



Gullit s’est confié dans une interview à Ziggo Sport : « Est-ce que je m'attends à ce que Ronaldo continue à Manchester United ? Tout dépend des plans de Ten Hag. Nous verrons bien. Je pense que c'est Ronaldo lui-même qui décide s'il reste ou non, et non Ten Hag. Ce qu'il a accompli avec Manchester United, encore une fois c’est au-delà des attentes ».

« Continuer à construire au tour de Ronaldo »

"Que ferais-je si j'étais Ten Hag ? Bien sûr que je le garderais, a poursuivi le champion d’Europe 1988. Je suis désolé, mais il marque des buts pour vous. Alors pourquoi ne pas le garder ? A l'Ajax, il y a toujours des joueurs importants qui doivent toujours jouer. Regardez Dusan Tadic, il doit toujours jouer. Dans n'importe quelle formation c’est le cas. Il suffit de construire une équipe autour de tels joueurs. C'est la même chose avec Ronaldo".



Le Ballon d’Or 1987 a enchéri en affirmant que Ronaldo n’est pour rien dans la saison calamiteuse qu’ont vécu les Red Devils. « Il a marqué beaucoup de buts qui étaient importants pour United, a-t-il rappelé. En tout cas, ce n'est pas de sa faute cette saison. Mais bien sûr, c'est très ennuyeux pour lui de devoir constamment entendre qu'il freinait les jeunes et que l'équipe ne serait occupée que par lui. Mais c'est parce que tout le monde n'était occupé que par lui que le Real Madrid a remporté la Ligue des champions trois fois (quatre fois) ».



Gullit a conclu en indiquant que Ronaldo, malgré son expérience, était forcément touché par les critiques dont il est la cible : "C'est très ennuyeux pour un joueur de recevoir beaucoup de critiques quand on donne tout et qu'on marque autant de buts.