Après plusieurs semaines d’arrêt, Paul Pogba a retrouvé vendredi la compétition avec Manchester United. Il a participé comme titulaire à la rencontre des Red Devils en Cup contre Middlesbrough (1-1 a.p.t.b. 7-8). Il n’a pas pu trop se mettre en avant ni empêché la sortie de route des siens, mais il va avoir l’occasion de le faire lors des prochains matches. Et c’est exactement ce qu’attend de lui son entraineur, Ralf Rangnick.

L’avenir de Pogba reste flou

Tout en se félicitant de son retour, le coach allemand a signifié à Pogba qu’il serait bien inspiré de se retrousser les manches. Il pense que réaliser une bonne seconde partie de saison est autant dans l’intérêt de l’équipe que dans le sien. "Je suis heureux de le retrouver dans le groupe. Son contrat expire cet été et si, au final, il souhaite rester ou aller ailleurs, il doit se montrer. Ce n'est pas seulement dans notre intérêt en tant que club, mais c'est aussi dans son intérêt personnel qu'il joue et qu'il soit le plus performant possible au cours des prochaines semaines", a-t-il déclaré.



A la question s’il avait des indications concernant la suite que le Français compte donner à sa carrière, Rangnick a sorti le joker. "Nous n'avons pas parlé de cela (son avenir) du tout jusqu'à présent, pas seulement de la situation de Paul mais aussi d'autres joueurs dont les contrats expirent cet été, nous n'avons pas non plus parlé de nouveaux joueurs jusqu'à présent », a-t-il lâché.