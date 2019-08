Man Utd lâche encore des points

Faute d'avoir réussi à attirer Christian Eriksen ou Paulo Dybala, Manchester United s'en remet à sa seule recrue offensive du mercato, le jeune ailier gallois Daniel James, mais ça ne suffit pas. Malgré le nouveau but de l'ancien joueur de Swansea, les Red Devils ont été incapables de s'imposer à Southampton (1-1), après avoir également bafouillé leur football à Wolverhampton (1-1), et la semaine dernière contre Crystal Palace (1-2).

Le pauvre James n'y est pas pour grand chose. En l'absence d'Anthony Martial (blessé), Marcus Rashford retrouvait la pointe de l'attaque, laissant l'aile gauche à son jeune coéquipier. C'est de cette position qu'il a ouvert le score, d'un but aussi superbe que celui inscrit samedi dernier contre Palace la semaine dernière, d'une frappe en lucarne opposé, en force cette fois-ci (0-1, 10e). Décidément, ce James, en plus d'être un dribbleur rapide, dispose aussi d'une belle frappe de balle. Il trouvera les gants de Gunn à deux autres reprises, plus tard dans la rencontre (22e, 74e), tout en offrant une passe presque décisive à Rashford, qui manquera sa tête (28e).

La défense ne tient pas

James, qui en quatre matches aura inscrit autant de buts en Premier League avec MU (3) que le méga-flop Alexis Sanchez en 28 matches de plus, solutionne une partie des problèmes offensifs de son équipe. Mais la défense ne tient pas et, après avoir été secoué à plusieurs reprises par l'ancien Lillois Sofiane Boufal (8e, 37e), c'est le défenseur danois Jannik Vestergaard qui est venu égaliser, en gagnant son duel de la tête avec Victor Lindelöf (1-1, 58e). Ce dernier était déjà fautif sur le premier but encaissé par MU le week-end dernier.

Manchester United ne parviendra pas à réagir, malgré l'exclusion de Danso pour Southampton (78e) et le repositionnement en n°10 de Paul Pogba, qui offrira une balle de but à Rashford, en vain (83e). Cela fait donc deux points pris en trois matches pour Ole Gunnar Solskjaer, ce qui vient déjà faire oublier le beau succès contre Chelsea (4-0) en ouverture du championnat. Les maux ne datent pas d'aujourd'hui, à l'image de l'inefficacité de Jesse Lingard, relégué sur le banc par le manager norvégien, lui qui en est à... zéro but et zéro passe décisive en championnat en 2019.