Mais que fait la police ? À cette grande question, les fans d'Everton savent désormais quoi répondre, puisqu'une enquête a été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de l'incident intervenu hier entre Cristiano Ronaldo et un jeune supporter des Toffees, quelques minutes après le succès du club de la Mersey face à Manchester United (1-0, 32e journée de Premier League). Le Portugais s'est depuis excusé.



Cela ne suffira pas à attendrir les policiers en charge de l'affaire. Comme indiqué sur Twitter, "la police de Merseyside confirme qu'elle mène une enquête concernant l'incident survenu lors du match Everton-Manchester United à Goodison Park, dans lequel un joueur qui quittait le terrain est impliqué. Elle discutera avec l'ensemble des parties impliquées."

La Fédération au courant



Pour rappel, Cristiano Ronaldo est accusé d'avoir donné un coup sur le portable du supporter, l'objet venant s'écraser au sol. La mère du garçonnet n'avait pas hésité à dire sa colère sur les réseaux sociaux. De son côté, et comme le confirme The Athletic, la Fédération anglaise va demander "des détails à ce sujet aux deux clubs et au joueur impliqué". Presque une affaire d'état...