Man Utd : La pétition de Rashford fait bouger les choses

Une lutte tirée du passé

Marcus Rashford est très engagé dans la lutte contre la pauvreté en Angleterre. L'attaquant de Manchester United avait notamment convaincu le gouvernement anglais de mettre en place des repas pour les familles les plus pauvres. En octobre, sa campagne et lui ont lancé une pétition qui a eu un fort succès. En effet, elle a été signée par près de 1,1 millions de personnes. Et grâce à elle, la commission des pétitions de la Chambre des communes va recevoir jeudi plusieurs personnes afin qu'elles témoignent à ce sujet. Dont Lindsay Boswell, directrice générale de l'organisation caritative FareShare, dont Marcus Rashford est l'ambassadeur. D'autres associations devraient être présentes comme Trussell Trust, Children's Society et Food Foundation.Si Marcus Rashford tient tant à cette cause, c'est parce qu'il a lui-même souffert de la pauvreté lors de son enfance : "Quand tu es enfant, tu n'y penses pas. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je jouais toute la journée, puis je rentrais à la maison et s'il y avait de la nourriture là-bas, je la mangeais S'il n'y en avait pas, j'allais dormir". La crise sanitaire liée à la Covid-19 a également été un déclic pour l'Anglais : "Cette année nous a montré à quel point l'accès de nombreux enfants à la nourriture bouleverse leur vie et, franchement, trop d'enfants sont passés entre les mailles du filet". Si l'attaquant a tenu a remercier toutes les personnes qui participent au quotidien à sa campagne et celles qui ont signé sa pétition, il trouve néanmoins qu'il y a encore "beaucoup de travail à faire".