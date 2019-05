Man Utd: La mise en garde de Solskjaer 

Alors que Manchester United, après une dernière défaite face à Cardiff (0-2), a dû se contenter de la sixième place au classement de la Premier League, Ole Gunnar Solskjaer a déjà la tête à la saison prochaine.

Et le technicien norvégien a prévenu: les joueurs mancuniens ont tout intérêt à ne pas faire d’excès durant leurs vacances et à être en forme pour la reprise. "Ce n'est pas une menace mais ceux qui ne seront pas prêts le 1er juillet resteront probablement ici et ne voyageront pas avec nous, a ainsi assuré l’entraîneur des Red Devils dans des propos relayés par Sky Sports. On ne veut et on n'a besoin que de joueurs que l'on pourra utiliser là-bas. On aura une intersaison plus longue que celle de nos concurrents, on doit en profiter."

"Les joueurs auront tous un programme individuel à suivre. Certains ont besoin de puissance, d'autres de travail cardiovasculaire, c'est différent. On espère qu'ils seront prêts quand on commencera. Les 10 premiers jours ne serviront pas à les remettre en forme, ils devront être prêts", a-t-il poursuivi.