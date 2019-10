Man Utd: Keane au soutien de Solskjaer

Tandis qu'Ole Gunnar Solskjaer peine à relancer la machine mancunienne depuis le début de la saison, Roy Keane est venu à la rescousse de son ancien partenaire chez les Red Devils.

"On est tous impatients. On veut tous le succès dès hier. Mais il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place", a indiqué à Sky Sports l'ancien capitaine de Manchester United. Et même s'il a avoué être déçu, voire même choqué par le faible niveau du match de lundi entre Manchester et Arsenal (1-1, 7e journée de Premier League), L'Irlandais croit en la capacité de "Baby face" à faire progresser United.

"C'est un gars brillant et honnête. C'est dur pour lui en ce moment, mais il prend le temps de former les six ou sept jeunes qu'il fait jouer régulièrement et qui sont en train de progresser. Laissons du temps à ces hommes." Pas sûr justement que les dirigeants des Red Devils en laisse suffisamment à Ole Gunnar Solskjaer.