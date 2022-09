Spécialiste du mercato, l'Italien Fabrizio Romano révèle que lorsque Erling Haaland était au RB Salzburg, Ole Gunnar Solskjaer était proche de persuader son ancien joueur de Molde de venir à Old Trafford. Mais au final, Haaland a décidé de rejoindre le Borussia Dortmund en janvier 2020, refusant à la fois Man Utd et la Juventus.

Haaland tout proche de United

"L'un des joueurs les plus en forme d'Europe cette saison, Erling Haaland, la recrue estivale de City, était proche de rejoindre Manchester United lorsqu'il était au Red Bull Salzburg", a écrit Romano dans sa chronique pour Caught Offside.



"Ole Gunnar Solskjaer a essayé de le persuader mais il a voulu poursuivre avec le Borussia Dortmund comme l'étape parfaite dans sa carrière malgré les propositions de United et de la Juventus." Haaland a marqué 86 buts en 89 matchs pour Dortmund avant de signer pour Man City l'été dernier pour 60 millions d'euros.