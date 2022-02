Depuis dimanche, la vie de Mason Greenwood a basculé. Suite à la divulgation d'images et d'audios par une jeune femme l'accusant de violences, l'attaquant de Manchester United a été arrêté une première fois le jour même pour viol et agression présumés, avant d'être à nouveau arrêté mardi pour agression sexuelle présumée et menace de mort. Ce mercredi, il a toutefois été libéré et placé sous contrôle judiciaire.



Après trois nuits passées en cellule, le Dailymail indique que le joueur (par ailleurs suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club) avait recouvré la liberté. L'enquête ne va pas moins se poursuivre pour tenter de déterminer si les faits graves reprochés à l'espoir du football anglais sont avérés ou non. En attendant, Manchester United est particulièrement secoué par l'évènement. Plusieurs joueurs (Pogba, Ronaldo, Lingard) ont tout de suite pris leurs distances avec Greenwood en arrêtant de le suivre sur les réseaux sociaux.

Accord suspendu avec Nike



D'autres, dont le capitaine mancunien Harry Maguire et la majorité de l'équipe, attendent d'en savoir plus. De son côté, et comme le relaye RMC, le jeu vidéo FIFA 22 a retiré Mason Greenwood, tandis que l'équipementier Nike a suspendu son accord avec l'attaquant de vingt ans.