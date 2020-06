The former Red thinks @PaulPogba and @B_Fernandes8 can thrive together in midfield 🔗#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 12, 2020

« Se sacrifier pour permettre à l’autre d’exceller »

Le championnat anglais va bientôt reprendre et ça sera l’occasion de voir à l’œuvre ensemble Paul Pogba et Bruno Fernandes sous le maillot mancunien. Jusqu’ici, ces deux joueurs n’ont pas pu se produire cote à cote car le Portugais était arrivé à Old Trafford alors que le Français était à l’infirmerie. L’international tricolore ayant depuis retrouvé la pleine possession de moyens,À ce sujet, de nombreux consultants et anciens joueurs outre-Manche ont donné leur avis et le dernier à l’avoir fait c’est Darren Fletcher, un ex-Red Devil.Pour le milieu de terrain écossais, auteur de 408 matches dans l’entrejeu mancunien, il est tout à fait possible que ces deux étoiles puissent jouer au sein de la même équipe.« Ils peuvent jouer ensemble, bien sûr. Ce sont deux grands joueurs », a-t-il commencé par confier sur MUTV. « Mais l’un d’eux pourrait devoir sacrifier un peu de quelque chose. Cela fait partie du fait d'être en équipe, ce n'est pas un sport individuel ».Fletcher estime que. « Quand vous jouez avec un certain milieu de terrain, surtout dans un milieu à trois, vous adaptez votre jeu pour se compléter, a-t-il souligné. C'est ce que je devais faire à United. J'étais dans l'équipe avec beaucoup de milieux différents, beaucoup de combinaisons et, si un certain milieu de terrain jouait, j'essaierais d’occuper d’autres positions pour qu’il en tire profit et lui faisait l’inverse aussi. Il s'agit d'être compatible et de reconnaître les forces de vos coéquipiers et comment être le plus performant. Au bout du compte, vous pourriez sacrifier ce que vous faites le mieux pour permettre à quelqu'un d'autre d'exceller et cela aide l'équipe à gagner ». De bons conseils. Reste à savoir si Pogba et/ou Bruno Fernandes sont enclins à les suivre.