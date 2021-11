Samedi, Manchester United a été surclassé à domicile par l'un de ses plus féroces rivaux pour la deuxième fois consécutive, en s'inclinant 2-0 contre Manchester City. Si Manchester City n'a pas imité Liverpool et ses 5 buts à Old Trafford il y a deux semaines, la défaite a été tout aussi cuisante pour les Red Devils. L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer ne s'est approché que quatre fois la surface adverse, soit le plus petit nombre de touches dans un match de championnat depuis 2008-09, date à laquelle Opta a commencé à enregistrer ces données.

"Pas suffisant" pour Fernandes

Ces quatre touches sont également les moins nombreuses pour une équipe locale dans un match de Premier League depuis Fulham contre Arsenal en septembre 2020. Bruno Fernandes a défendu Ole Gunnar Solskjaer, très critiqué, mais comprend que les supporters se lassent des mêmes excuses après ce dernier revers. "Évidemment, tout le monde est frustré par le résultat, par la performance aussi", a déclaré l'international portugais en conférence de presse. "Nous savons que nous pouvons faire beaucoup mieux et nous savons que ce n'est pas suffisant pour des joueurs qui représentent ce grand club. Nous devons nous regarder dans le miroir. Je répète les mêmes choses probablement que lors de la dernière interview, mais c'est tout."