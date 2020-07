[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/manchester-united-le-portrait-de-bruno-fernandes-CNT000001onSI2.html"][/EMBED]



Transféré de Sporting en janvier dernier, Bruno Fernandes a fait plus que répondre aux attentes lors de ses premiers mois du côté de Manchester United. Parfaitement intégré à sa nouvelle formation, le milieu lusitanien empile les performances convaincantes et les gestes décisifs. Il a d’ailleurs été impliqué sur 8 réalisations des Red Devils lors des 8 dernières sorties des Red Devils. Une adaptation express et qui lui vaut déjà d’être comparé aux plus grands. Gary Neville, un ancien de la maison mancunienne, pense par exemple qu’il n’est pas inconvenant de mentionner Cantona en cherchant d’autres joueurs ayant eu un impact aussi conséquent et rapide sur l'équipe immédiatement après leur arrivée.





📝 @B_Fernandes8 in the #PL for #MUFC:

🆚 Wolves ⭕️

🆚 Chelsea 🅰️

🆚 Watford ⚽️🅰️

🆚 Everton ⚽️

🆚 Man City 🅰️

🆚 Spurs ⚽️

🆚 Sheff Utd ⭕️

🆚 Brighton ⚽️⚽️



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/FW0Q0UtcVw



— Manchester United (@ManUtd) July 3, 2020

« Comme Cantona, Bruno Fernandes a illuminé la scène »



A la question à qui Bruno Fernandes lui fait penser, posée par Premier League Productions, Neville a répondu : « Cantona a probablement eu la plus grande influence comme recrue dans l’histoire du club. A l’époque, United est resté longtemps sans remporter un titre de champion, au moment où il a débarqué et a illuminé toute la scène. Il (Fernandes) a illuminé tout le monde et fait que tout le monde autour de lui fasse mieux, mais je pense toujours qu'il a encore un long chemin à parcourir. Il faudra qu’il fasse aussi bien lors des mois d'hiver - janvier, février quand il fait froid et les terrains sont mauvais - mais pour le moment son impact est phénoménal ». Cantona a été pour rappel transféré à MU en janvier 1992 en provenance de Leeds. Il a ensuite mené cette équipe à quatre titres de champion en cinq ans. Fernandes a beau avoir impressionné lors de ses premiers mois outre-Manche, il reste encore très loin de ce bilan.