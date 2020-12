23 - Aged 23 years and 56 days, Marcus Rashford is the third-youngest Manchester United player to reach 50 Premier League goals after Wayne Rooney (22 years 157 days) and Cristiano Ronaldo (22 years 341 days). Prestige.

— OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2020

Rashford sur les traces des plus grands

Marcus Rashford est un gentleman hors des terrains avec plusieurs initiatives caritatives à son actif cette année. Sur le pré, l'attaquant mancunien n'est pas mal non plus, lui qui est devenu le troisième plus jeune joueur à marquer 50 buts en Premier League pour Manchester United lorsqu'il a ouvert le score lors du match nul 2-2 de son équipe contre Leicester City, ce samedi. Rashford a inscrit son sixième but en championnat cette saison pour permettre à United de mener 1-0 contre les Foxes. Âgé de 23 ans et 56 jours,également contre Leicester. Pour rappel, en ouverture de la 15e levée de Premier League ce samedi, Manchester United et Leicester City n’ont pas pu se départager (2-2). Jamie Vardy a sauvé la mise aux Foxes en fin de rencontre.