Man Utd : Cristiano Ronaldo capitaine ?

Le club de Manchester United met actuellement tout en œuvre pour réussir sa fin de saison et accomplir l’objectif principal qu’il vise, à savoir la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, ils réfléchissent à des changements précis au sein de l’équipe première. Et parmi les changements évoqués il y a celui qui concerne le propriétaire du brassard de capitaine si l’on se fie à une information de Daily Mirror.



D’après cette source, Harry Maguire devrait se faire déposséder ce bout de tissu prochainement. Et c’est Cristiano Ronaldo qui en hériterait. Le staff et le board sont convaincus que le quintuple Ballon d'Or est le mieux placé pour guider l’équipe en cette dernière ligne droite de la saison. Son expérience, sa soif de vaincre et son leadership sont autant de qualités qui plaident en sa faveur. Sa dernière prestation contre Brighton (2-0), où il a mis fin à cinq matches sans marquer, prouve qu’il sait toujours bien réagir dans l’adversité et que les critiques extérieures n’ont aucun effet sur lui. En somme, il a le profil du capitaine parfait.