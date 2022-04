Erik Ten Hag a été confirmé comme manager des Red Devils jeudi matin, signant un contrat de trois ans avec une option pour un quatrième, devenant ainsi le cinquième manager permanent depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013.

Ten Hag pour se remettre sur les rails

Et Fred a déclaré à Premier League Productions que le Néerlandais de 52 ans peut aider United "à redevenir l'énorme club que nous sommes". Il a déclaré : "C'est une excellente nouvelle. C'est un entraîneur de classe mondiale qui va beaucoup nous aider ici. J'ai observé l'Ajax et c'est une grande équipe qui pratique un bon football. Nous savons qu'il nous aide beaucoup et nous espérons que l'année prochaine nous pourrons gagner des trophées.



"Bien sûr, vous devez toujours faire vos preuves jour après jour et match après match. Un nouveau manager va regarder l'équipe et vous devez montrer la qualité de votre travail pour continuer à jouer et à travailler dur. La priorité est de s'améliorer, de se développer, de continuer à se battre et de lutter pour les trophées. Nous devons redevenir l'énorme club qu'est Manchester United. Nous savons que le nouveau manager va nous aider à nous remettre sur les rails et l'objectif sera de renouer avec la victoire", a ajouté le milieu.