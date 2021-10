Ole Gunnar Solskjaer est toujours entraineur de Manchester United. Mais peut-être plus pour longtemps. S’il a été confirmé dans ses fonctions malgré la défaite historique essuyée contre Liverpool le week-end dernier à Old Trafford (0-5), le coach norvégien doit vite remettre les Red Devils sur les bons rails sous peine de devoir abandonner son poste. Un nouveau faux pas, samedi prochain contre Tottenham, lui serait même fatal.

Solskjaer sur un siège éjectable

Selon Fabrizio Romano, Solskjaer s’est vu signifier par ses dirigeants qu’il n’a plus le droit à l’erreur. Il a perdu le soutien d’une partie de son vestiaire et les résultats seront désormais ses meilleurs alliés. Le technicien scandinave a de quoi redouter ce match couperet, d’autant plus que Tottenham est un adversaire face auquel il a également connu des déroutes monumentales. Il y a environ un an, les Spurs étaient venus l’emporter 6-1 à Old Trafford. Et même s'il s'en sort lors de ce duel, un autre tout aussi inquiétant suivra en championnat, face aux voisins de City. Autrement dit, il faudrait un miracle pour que Solskjaer soit encore aux commandes de l'équipe à l'entame du mois de novembre.