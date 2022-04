Cette défaite laisse les Mancuniens à trois points d'Arsenal, qui est quatrième et détient la dernière place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Arsenal a également deux matchs de retard sur United. "Je pense que dans l'ensemble, il y a trop de choses incertaines dans ce club en ce moment", a déclaré Neville à Sky Sports.

Neville atomise Manchester United

"Les discussions autour de Harry Maguire, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, Edison Cavani, le nouveau manager, Ralf Rangnick. Est-ce qu'il va être consultant à la fin de la saison, est-ce qu'il ne l'est pas ? C'était un regard très dur aujourd'hui. Je ne suis pas en colère, je ne pense pas que les fans de Manchester United aient quitté le terrain en colère ce soir, parce que nous avons probablement dépassé la colère. Nous sommes juste à plat, nous nous ennuyons. Et il n'y avait rien aujourd'hui. Je crois sincèrement que les joueurs se sentent concernés, mais ils manquent de direction, et cela vient du plus haut niveau", a ainsi tancé le consultant.