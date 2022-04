L'entraîneur intérimaire de Manchester United, Ralf Rangnick, a laissé entendre que l'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, n'est pas le seul à avoir passé un entretien pour le poste. On pense notamment à Mauricio Pochettino. Mais pas que. Rangnick doit commencer son rôle de consultant le 1er juillet, mais il n'a pas discuté des mérites des candidats avec le directeur du football John Murtough et le directeur technique Darren Fletcher, qui dirigent le processus.

Manchester United fait sa sélection

"Je ne sais pas", a déclaré Rangnick. Je sais qu'ils ont parlé à certaines personnes, mais jusqu'à présent nous n'avons pas parlé de l'expérience et des impressions qu'ils ont eues lors de ces rencontres. Ce n'est pas un problème pour moi. Pour moi, il est important de se concentrer sur les prochains matchs.", a-t-il glissé.