L'heure est au changement et à la reprise en main du côté de Manchester United. Refroidi par la piètre saison effectuée par ses joueurs, le club mancunien a décidé d'engager Erik ten Hag pour succéder au décevant intérimaire Ralf Rangnick. L'entraîneur néerlandais n'a pas tardé à se mettre au travail et a même envoyé un mail aux joueurs les plus importants, afin de les prévenir et de les mettre face à leurs responsabilités.



Selon les informations dégotées par The Sun, Erik ten Hag n'a donc pas pris de pincettes pour mettre les points sur les "i" avant même que les choses sérieuses ne commencent. Son message est limpide : ceux qui ne travaillent pas correctement en subiront les conséquences. Le média anglais évoque le contenu du mail qui rappelle que personne n'est plus important qu'un autre, que la préparation allait être intense afin que la condition physique des joueurs soit la meilleure qu'ils n'aient jamais connue.

Bons ou écartés

Et gare à ceux qui n'en feront pas assez ou qui ne répondront pas aux attentes du coach. "S'il n'y arrivent pas, il les remplacera par des jeunes prometteurs", quitte même à les "mettre à la porte", précise le tabloïd. Seulement sixième du dernier exercice et qualifié de justesse pour la Ligue Europa, Manchester United va devoir montrer infiniment plus la saison prochaine. Erik ten Hag ne transigera pas.