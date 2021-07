L'arrière gauche international brésilien s'est tordu la cheville lors du camp d'entraînement du club à Surrey cette semaine et est rentré chez lui, manquant le match amical de samedi face à QPR. Telles a participé à la victoire amicale 2-1 contre Derby dimanche dernier, mais a ensuite subi un revers qui pourrait avoir des implications sur sa disponibilité pour le début de la saison de Premier League avec son club.

Début de saison compromis pour Telles

Le manager mancunien, Ole Gunnar Solskjaer, qui a signé un nouveau contrat jusqu'en 2024 avec les Red Devils, a déclaré sur le site internet du club : "Malheureusement, Alex a glissé et il s'est tordu la cheville, il sera donc absent pendant quelques semaines. Nous espérons que ce ne sera pas trop grave, mais il sera absent pendant un petit moment", a ajouté l'entraîneur norvégien, sans donner plus de précisions concernant la durée d'indisponibilité du joueur brésilien.

