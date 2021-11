Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, a insisté sur le fait que la "priorité absolue du club est le succès sur le terrain", alors que les doutes sur l'avenir du manager Ole Gunnar Solskjaer se multiplient, les Red Devils étant en difficulté cette saison. Solskjaer est sous une pression croissante après que United ait été surclassé 2-0 par les voisins de Manchester City dans le derby de Premier League avant la pause internationale, après avoir été humilié 5-0 aux mains de Liverpool le mois dernier.

La phrase de Woodward en soutient à Solskjaer

Les Red Devils ont perdu quatre de leurs six derniers matches et se retrouvent déjà à neuf points du leader Chelsea avant le déplacement de samedi à Watford. Woodward - qui doit quitter son poste à la fin de l'année - a soutenu Solskjaer lors de l'annonce des derniers résultats financiers de United. "Alors que ces résultats financiers démontrent aujourd'hui notre résilience à travers la pandémie, notre priorité absolue est le succès sur le terrain", a déclaré Woodward. "Le manager, les joueurs et tout le monde au club sont déterminés à atteindre cet objectif". Pour rappel, United a perdu quatre de ses six derniers matches de championnat, autant que lors de ses 40 précédentes participations à la compétition.